Накануне около полуночи в Сенатском дворце прошла беседа российского лидера с тремя представителями США: Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером (зятем Дональда Трампа) и Джошем Грюнбаумом — старшим советником Белого дома и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США. Со стороны России в переговорах участвовали Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, возглавляющий РФПИ и выполняющий функции спецпредставителя президента по инвестиционно‑экономическому взаимодействию с иностранными государствами.

Говоря о разрешении украинского кризиса, российская сторона заявила, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование на Украине не стоит.

«Россия продолжит решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование», — отметил Ушаков по итогам встречи.

Кирилл Дмитриев, в свою очередь, назвал прошедшие переговоры очень важными. Этой теме он посвятил пост в социальной сети X. Дмитриев сопроводил публикацию фотографиями, сделанными во время встречи.

«Сегодня в Кремле состоялась важная российско-американская дискуссия», — написал он.