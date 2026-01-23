Провал Зеленского и встреча в ОАЭ: О чем говорили Путин и Уиткофф в Кремле
Путин согласовал трехстороннюю встречу России, США и Украины, а Зеленский опростоволосился в Давосе и обозвал Трампа эгоистом.
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом продлилась около четырех часов. По оценке помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, переговоры прошли в конструктивном ключе и оказались чрезвычайно содержательными.
Накануне около полуночи в Сенатском дворце прошла беседа российского лидера с тремя представителями США: Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером (зятем Дональда Трампа) и Джошем Грюнбаумом — старшим советником Белого дома и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США. Со стороны России в переговорах участвовали Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, возглавляющий РФПИ и выполняющий функции спецпредставителя президента по инвестиционно‑экономическому взаимодействию с иностранными государствами.
Говоря о разрешении украинского кризиса, российская сторона заявила, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование на Украине не стоит.
«Россия продолжит решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование», — отметил Ушаков по итогам встречи.
Кирилл Дмитриев, в свою очередь, назвал прошедшие переговоры очень важными. Этой теме он посвятил пост в социальной сети X. Дмитриев сопроводил публикацию фотографиями, сделанными во время встречи.
«Сегодня в Кремле состоялась важная российско-американская дискуссия», — написал он.
Напомним, что последний раунд переговоров Путина с американской делегацией прошел 2 декабря; их продолжительность составила пять часов. По их итогам помощник президента Ушаков заявил об отсутствии компромиссного мирного плана по Украине, однако по его словам, встреча оказалась конструктивной и принесла пользу. Тогда Ушаков отметил, что стороны договорились сохранить в тайне суть состоявшегося диалога.
ДОГОВОРИЛИСЬ НА АБУ-ДАБИ
Кроме того, по словам Ушакова, Россия и США в ходе переговоров в Кремле условились провести в пятницу, 23 января, первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, отмечает RT. В ходе общения с журналистами он уточнил, что заседание пройдет в Абу-Даби. Ушаков добавил, что участие в нем примут представители России, США и Украины.
Известно, что переговорную группу России, которая отправится в Абу-Даби для контактов с США и Украиной, возглавит начальник Главного управления (ГРУ) Генерального штаба Игорь Костюков. Ушаков также добавил, что в переговорную группу войдут представители руководства Министерства обороны России.
О переговорах стало известно днем ранее. Первым их анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Из его слов следует, что это и вовсе будет первая такая встреча на техническом уровне. По данным газеты Financial Times, на трехсторонней встрече настояли США. Киев предложение просто поддержал.
Украинская делегация для переговоров в ОАЭ уже сформирована и отправилась к месту встречи. В состав этой группы вошли ключевые фигуры, которых Уиткофф назвал «потрясающей командой переговорщиков». Среди них — начальник глава офиса президента, министр обороны Рустем Умеров и лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Эти люди уже провели серию предварительных встреч с Уиткоффом и Кушнером в Давосе и Париже.
The Washington Post уверяет, что делегация получила от Зеленского мандат на обсуждение так называемого энергетического перемирия и технических параметров «заморозки» конфликта по линии боевого соприкосновения.
ПРОВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО В ДАВОСЕ
Накануне, 22 января, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе также прошла встреча президентов Украины и США. Президенты разговаривали около часа. После беседы Трамп сообщил, что конфликт России и Украины должен закончиться. Американский лидер в принципе не стеснялся в выражениях: он прямо заявил, что Зеленский сглупит, если не воспользуется шансом на сделку именно сейчас. Однако он также назвал встречу «хорошей», отмечает 360.ru.
К слову, ранее Уиткофф называл ключевым нерешенным вопросом по договоренностям с Киевом — вопрос территорий. То есть — вывод украинских войск из Донецкой области, чего требует Путин и, по данным СМИ, Трамп. Однако Зеленский не подтверждал, что он согласился на вывод войск.
Предметных комментариев по содержанию встречи американского лидера с его украинским коллегой стороны особо не дали. Однако газета Financial Time заявила, что Зеленский провалился: ему не удалось договориться о восстановлении Украины после завершения конфликта.
По данным FT, отсутствие соглашения с США о послевоенном восстановлении Украины стало ударом для Зеленского. Он попытался заставить Трампа взять дополнительные обязательства по поддержке Украины, однако ему этого сделать не удалось. Трамп покинул Давос после встречи, на которой так и не было достигнуто соглашение, что газета называет неудачей для Зеленского.
Сам Зеленский обвинил Трампа в эгоизме и игнорировании интересов Европы
«Президент США любит себя таким, какой он есть. И он говорит, что любит Европу, но он не будет прислушиваться к Европе в ее нынешнем виде», — сказал Зеленский.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза передало лидерам стран ЕС конфиденциальный документ с финансовыми запросами Украины на сумму 1,5 триллиона долларов.
«Речь идет о том, что Украина выдвинула требование о выделении ей 800 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, в документе расписаны планы по привлечению этих денег. Они должны быть выделены в два этапа, на первом этапе — 300 миллиардов долларов. Там также говорится еще о 700 миллиардах долларов, это военные расходы в течение следующих 10 лет», — заявил Орбан журналистам по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, общая сумма, запрашиваемая Киевом сравнима по эффекту с «взрывом атомной бомбы».
Еврокомиссия не отвергла обозначенные Киевом параметры. «Это требование было принято», — сообщил он.
Орбан подчеркнул, что венгерское правительство выступает против этих планов Киева и Брюсселя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Бурятии съехал в кювет маршрутный автобус с девятью пассажирами
- ЦБ отозвал лицензию у «Нового Московского банка»
- Провал Зеленского и встреча в ОАЭ: О чем говорили Путин и Уиткофф в Кремле
- В Москве загорелся Дом синодальных композиторов
- Россиянин Медведев одержал победу в третьем круге Australian Open
- Трамп допустил, что Украина может потерять еще больше территорий
- В российских школах планируют сократить изучение иностранных языков
- За ночь над Россией сбили 12 украинских беспилотников
- СМИ: США вышли из ВОЗ с долгом $260 млн
- Летчик-космонавт Джанибеков: Курить в космосе возможно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru