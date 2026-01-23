По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что готов к сделке. Таковы итоги встречи Трампа с Зеленским на полях Всемирного экономического форума, который прошел в Давосе. «Мы обсуждаем то, что обсуждалось шесть-семь месяцев. И он (Зеленский) прибыл и заявил, что хочет заключить сделку», - указал глава Белого дома.

Ранее стало извечно, что США и Украина на предстоящих переговорах в Абу-Даби намерены предложить России прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку атак Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

