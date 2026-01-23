Трамп: Зеленский готов заключить сделку по Украине
Параметры возможных договоренностей об урегулировании ситуации вокруг Украины сторонам уже известны, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.
По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что готов к сделке. Таковы итоги встречи Трампа с Зеленским на полях Всемирного экономического форума, который прошел в Давосе. «Мы обсуждаем то, что обсуждалось шесть-семь месяцев. И он (Зеленский) прибыл и заявил, что хочет заключить сделку», - указал глава Белого дома.
Ранее стало извечно, что США и Украина на предстоящих переговорах в Абу-Даби намерены предложить России прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку атак Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп поддержал инициативу Путина о взносе РФ в «Совет мира» из замороженных средств
- Трамп: Зеленский готов заключить сделку по Украине
- Орбан ответил Зеленскому на оскорбительный «подзатыльник»
- Задержан начальника управления Федерального агентства по делам национальностей
- В Госдуму внесут инициативу о запрете имитации человеческого голоса при звонках
- Операторы связи выступили против ответственности за звонки мошенников
- СМИ: США и Украина предложат России взаимный отказ от ударов по энергообъектам
- В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
- СМИ: США, Россия и Украина определили участников переговоров
- СМИ: Сделка США по Гренландии может включать операцию НАТО в Арктике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru