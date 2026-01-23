Трамп поддержал инициативу Путина о взносе РФ в «Совет мира» из замороженных средств

Президент США Дональд Трамп на брифинге с журналистами назвал «очень интересным» предложение российского лидера Владимира Путина направить замороженные средства в «Совет мира».

«Авторитет для Трампа»: Зачем президент США позвал Путина в «Совет мира»

Так глава Белого дома прокомментировал идею президента РФ. Трамп указал, что Москва готова внести миллиард долларов, используя свои собственные активы, заблокированные на Западе. «Если он использует свои деньги, то это здорово», — отметил Трамп.

Также Путин заявил, что Москва в настоящее время обсуждает с Вашингтоном возможность использования замороженных активов России, которые пойдут на восстановление территорий в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

