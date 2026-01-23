Трамп поддержал инициативу Путина о взносе РФ в «Совет мира» из замороженных средств
Президент США Дональд Трамп на брифинге с журналистами назвал «очень интересным» предложение российского лидера Владимира Путина направить замороженные средства в «Совет мира».
Так глава Белого дома прокомментировал идею президента РФ. Трамп указал, что Москва готова внести миллиард долларов, используя свои собственные активы, заблокированные на Западе. «Если он использует свои деньги, то это здорово», — отметил Трамп.
Также Путин заявил, что Москва в настоящее время обсуждает с Вашингтоном возможность использования замороженных активов России, которые пойдут на восстановление территорий в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп поддержал инициативу Путина о взносе РФ в «Совет мира» из замороженных средств
- Трамп: Зеленский готов заключить сделку по Украине
- Орбан ответил Зеленскому на оскорбительный «подзатыльник»
- Задержан начальника управления Федерального агентства по делам национальностей
- В Госдуму внесут инициативу о запрете имитации человеческого голоса при звонках
- Операторы связи выступили против ответственности за звонки мошенников
- СМИ: США и Украина предложат России взаимный отказ от ударов по энергообъектам
- В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
- СМИ: США, Россия и Украина определили участников переговоров
- СМИ: Сделка США по Гренландии может включать операцию НАТО в Арктике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru