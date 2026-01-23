Дмитриев назвал важными прошедшие переговоры с делегацией США в Кремле

Прошедшие в Кремле в ночь на 23 января переговоры российской и американской сторон являются важными, заявил в соцсети Х спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Известно, что переговоры продолжались более 3,5 часов. О начале встречи Кремль сообщил примерно в 23:25 мск 22 января.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на переговорах обсудят тематику урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСШАРоссияКирилл Дмитриев

