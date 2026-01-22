СМИ: США и Украина предложат России взаимный отказ от ударов по энергообъектам

США и Украина на предстоящих переговорах в Абу-Даби намерены предложить России прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку атак Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры с российской стороной по этому предложению пока не дали результатов. При этом в Киеве также выражают осторожность в отношении подобного варианта частичного перемирия, отмечают собеседники газеты.