Борьба за память: МИД России и Польши спорят после слов Путина

Россия и Польша в декабре вступили в серьезную полемику по поводу трактовки причин Второй мировой войны, осложнившую и без того непростые отношения между двумя странами. Начало спору положило заявление президента РФ Владимира Путина.

На ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря, российский лидер напомнил о принятой Европарламентом резолюции «О важности европейской памяти для будущего Европы». В этом документе было указано, что СССР в 1940-ые годы оккупировал страны Балтии и часть территории Польши, а также начал войну с Финляндией.

Путин отметил, что был удивлен и расстроен резолюцией. Буквально на следующий день он начал неформальный саммит лидеров СНГ именно с этой темы, проведя довольно подробный исторический экскурс. Президент заявил, что СССР вступили в Польшу после того, как Германия начала войну с этой страной. Советским властям, по словам Путина, «не с кем было даже вести переговоры» - «польское правительство утратило контроль за страной, за управлением вооружёнными силами, и находилось где‑то в районе румынской границы».

Польский МИД отреагировал незамедлительно. 21 декабря Варшава официально объявила, что «с недоверием и обеспокоенностью» относится к заявлением российских властей. Там посчитали, что заявление Путина «искажает истину». Польские дипломаты добавили, что и СССР, и Германия действовали во вред Польше, писали тогда «Известия».