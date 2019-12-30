Борьба за память: МИД России и Польши спорят после слов Путина
НСН рассказывает, как Москва и Варшава обменялись дипломатическими уколами под Рождество. Повод стала реакция президента РФ Владимира Путина на резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы».
Россия и Польша в декабре вступили в серьезную полемику по поводу трактовки причин Второй мировой войны, осложнившую и без того непростые отношения между двумя странами. Начало спору положило заявление президента РФ Владимира Путина.
На ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря, российский лидер напомнил о принятой Европарламентом резолюции «О важности европейской памяти для будущего Европы». В этом документе было указано, что СССР в 1940-ые годы оккупировал страны Балтии и часть территории Польши, а также начал войну с Финляндией.
Путин отметил, что был удивлен и расстроен резолюцией. Буквально на следующий день он начал неформальный саммит лидеров СНГ именно с этой темы, проведя довольно подробный исторический экскурс. Президент заявил, что СССР вступили в Польшу после того, как Германия начала войну с этой страной. Советским властям, по словам Путина, «не с кем было даже вести переговоры» - «польское правительство утратило контроль за страной, за управлением вооружёнными силами, и находилось где‑то в районе румынской границы».
Польский МИД отреагировал незамедлительно. 21 декабря Варшава официально объявила, что «с недоверием и обеспокоенностью» относится к заявлением российских властей. Там посчитали, что заявление Путина «искажает истину». Польские дипломаты добавили, что и СССР, и Германия действовали во вред Польше, писали тогда «Известия».
В Варшаве добавили, что российских властей нарушают взаимодействие российских и польских экспертов, а также подрывают результаты договоренностей между странами. Там сослались на Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, «искавших истины и примирения».
Упрек не остался без ответа Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова переложила ответственность за подрыв двусторонних отношений на представителей Варшавы. Именно они, в трактовке российского внешнеполитического ведомства, «много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения». Захарова напомнила и о роли Польши в принятии антироссийских санкций, и о сносе памятников борцам с фашизмом в этой восточноевропейской стране.
Новый раунд политического поединка между двумя странами начался с резкого заявления Владимира Путина. Президент России на расширенной коллегии Министерства обороны назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии 1930-х годов Юзефа Липски, который поддержал антисемитские действия Адольфа Гитлера. По мнению Путина, именно такие люди сейчас носят памятники воинам-освободителям или Красной армии, передавало РИА ФАН.
После этого МИД Польши вызвал для беседы посла РФ в Варшаве Сергея Андреева. Дипломат потом рассказал журналистам, что беседа была жесткой, но корректной. «Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать», - добавил он.
Вызов посла в МИД Польши – не экстраординарное, а наоборот, рутинное событие, считает Мария Захарова. По ее словам, таким образом Варшава попыталась «моментально переиграть ситуацию в свою пользу» и сместить акценты. Россия продолжает следовать юридическому описанию итогов Второй мировой войны и их юридическому закреплению Нюрнбергским трибуналом, подчеркнула представитель МИД РФ.
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