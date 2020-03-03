Новости за ночь: В США признали, что Россия не угрожает странам Балтии
Прибалтийские страны являются частью западного общества, и угрозы со стороны России для них сейчас нет, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор. Дипломат при этом отметил, что Латвия, Литва и Эстония участвуют в учениях НАТО, который, в свою очередь, «не угрожают российскому народу».
Гилмор также сравнил непризнание Вашингтоном прибалтийских республик в составе СССР с непризнанием вхождения Крыма в состав Российской Федерации. По словам американского постпреда, США будут придерживаться этой линии и рассчитывают, что позиция России по Крыму со временем изменится.
Эстония, Литва и Латвия вошли в состав СССР в 1940 году. Формально США не признали этот факт, но фактически приняли его, что нашло отражение в документах Ялтинской и Потсдамской конференций, напоминает РИА Новости.
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