Новости за ночь: В США признали, что Россия не угрожает странам Балтии

Гилмор также сравнил непризнание Вашингтоном прибалтийских республик в составе СССР с непризнанием вхождения Крыма в состав Российской Федерации. По словам американского постпреда, США будут придерживаться этой линии и рассчитывают, что позиция России по Крыму со временем изменится.

Эстония, Литва и Латвия вошли в состав СССР в 1940 году. Формально США не признали этот факт, но фактически приняли его, что нашло отражение в документах Ялтинской и Потсдамской конференций, напоминает РИА Новости.