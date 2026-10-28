В России определили перечень стратегических и критически важных объектов

Как пишет RT, он отметил, что в центре внимания — социальная, транспортная и энергетическая сферы, а также торговля и логистика, информационная инфраструктура, наиболее значимые предприятия промышленности.

«Были сформированы модели угроз, разработаны типовые решения активной и пассивной защиты, установлены требования к резервированию ресурсов», — указал первый вице-премьер.

Ранее Мантуров заявил, что указ президента РФ Владимира Путина о безопасности объектов критической инфраструктуры не предусматривает национализации предприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

