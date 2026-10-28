В России определили перечень стратегических и критически важных объектов
В России определили перечень стратегических и критически важных объектов. Об этом в рамках правительственного часа в Совете Федерации заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Как пишет RT, он отметил, что в центре внимания — социальная, транспортная и энергетическая сферы, а также торговля и логистика, информационная инфраструктура, наиболее значимые предприятия промышленности.
«Были сформированы модели угроз, разработаны типовые решения активной и пассивной защиты, установлены требования к резервированию ресурсов», — указал первый вице-премьер.
Ранее Мантуров заявил, что указ президента РФ Владимира Путина о безопасности объектов критической инфраструктуры не предусматривает национализации предприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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