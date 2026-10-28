«Спит с женой? В СИЗО!»: Адвокат раскритиковала следователей за «выдумки» с VPN
Если сегодня VPN и исчезающие сообщения становятся основанием для заключения человека в СИЗО, то завтра таковым может стать нахождение в одной постели с женой, заявила НСН Людмила Айвар.
Российское следствие «на выдумки хитро», а потому придумывает все новые обоснования для того, чтобы отправить человека в следственный изолятор, заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева рассказала изданию «Фонтанка», что российские следователи в качестве обоснования необходимости отправить подозреваемого или обвиняемого в СИЗО стали ссылаться на то, что последние используют VPN и исчезающие сообщения в мессенджерах. До сих пор избрание такой меры пресечения обосновывали тяжестью предполагаемого преступления, риском побега и возможностью давления на участников процесса. Теперь же в VPN и исчезающих сообщениях следствие видит конспирацию. По словам Айвар, в своей практике с подобным она пока не сталкивалась, но ни капли не удивлена.
«Это, конечно, полный бред. У нас есть альтернативные заключению в СИЗО меры пресечения: домашний арест и запрет определенных действий. В обоих случаях людям запрещают пользоваться всеми видами связи, и, естественно, это предполагает, что человек не может использовать ни VPN, ни мессенджеры, в том числе с исчезающими сообщениями. Если такой факт будет установлен, может быть изменена мера пресечения. Сегодня наше следствие на выдумку хитро, поэтому написать они могут все что угодно, лишь бы мотивировать заключение под стражу. К сожалению, у нас отсутствуют принципы гуманности и соразмерности. А когда человек сидит в СИЗО, следствию очень удобно: не надо его вызывать, ждать. Поэтому я не удивлюсь, если в следующий раз следствие у нас изобретет основанием для меры пресечения то, что подозреваемый спит с женой в одной постели, и поэтому обстоятельства дела она может разболтать подругам», – считает Айвар.
Рассуждая о том, реально ли подозреваемому доказать, что он пользовался VPN или отправлял исчезающие сообщения не для конспирации, собеседница НСН отметила, что в нынешних реалиях в этом нет необходимости.
«А у нас доказывать даже ничего не нужно. Наше следствие «имеет основания полагать», вот вам и основание для избрания меры пресечения», – добавила Айвар.
Депутат Госдумы и юрист Юрий Синельщиков в беседе с НСН усомнился в том, что только лишь использование VPN и исчезающих сообщений могут стать основанием для заключения человека в СИЗО. По мнению парламентария, «должно быть что-то еще», предусмотренное уголовно-процессуальными нормами. При этом депутат не исключил, что в будущем в России за использование VPN может быть установлена какого-либо рода ответственность.
«В нашем законодательстве может все что угодно появиться», – сказал Синельщиков.
Согласно российскому законодательству, наказание за использование средств обхода блокировки, в том числе VPN, не предусмотрено. При этом реклама таких сервисов запрещена.
Ранее правозащитница Ева Меркачева в беседе НСН оценила планы ФСИН по строительству в Подмосковье СИЗО за 38 млрд рублей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Туристам дали совет на случай пропажи документов и денег
- Мантуров заявил о возобновлении программы льготного автокредитования зимой
- Количество погибших при столкновении поездов в Испании увеличилось до 46
- В России сняли с розыска более 660 машин, разыскиваемых Канадой и Германией
- «Спит с женой? В СИЗО!»: Адвокат раскритиковала следователей за «выдумки» с VPN
- Глава МИД Армении: Ереван не видит возможности остаться в ОДКБ
- В ловушке ЦБ: Экономист объяснил, как ключевая ставка разгоняет инфляцию
- В Испании не менее 10 человек погибли при столкновении двух поездов
- Спасение для всех: Кинологи поддержали налоговый вычет за животных из приюта
- Армия России освободила два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях