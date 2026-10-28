«Это, конечно, полный бред. У нас есть альтернативные заключению в СИЗО меры пресечения: домашний арест и запрет определенных действий. В обоих случаях людям запрещают пользоваться всеми видами связи, и, естественно, это предполагает, что человек не может использовать ни VPN, ни мессенджеры, в том числе с исчезающими сообщениями. Если такой факт будет установлен, может быть изменена мера пресечения. Сегодня наше следствие на выдумку хитро, поэтому написать они могут все что угодно, лишь бы мотивировать заключение под стражу. К сожалению, у нас отсутствуют принципы гуманности и соразмерности. А когда человек сидит в СИЗО, следствию очень удобно: не надо его вызывать, ждать. Поэтому я не удивлюсь, если в следующий раз следствие у нас изобретет основанием для меры пресечения то, что подозреваемый спит с женой в одной постели, и поэтому обстоятельства дела она может разболтать подругам», – считает Айвар.

Рассуждая о том, реально ли подозреваемому доказать, что он пользовался VPN или отправлял исчезающие сообщения не для конспирации, собеседница НСН отметила, что в нынешних реалиях в этом нет необходимости.

«А у нас доказывать даже ничего не нужно. Наше следствие «имеет основания полагать», вот вам и основание для избрания меры пресечения», – добавила Айвар.

Депутат Госдумы и юрист Юрий Синельщиков в беседе с НСН усомнился в том, что только лишь использование VPN и исчезающих сообщений могут стать основанием для заключения человека в СИЗО. По мнению парламентария, «должно быть что-то еще», предусмотренное уголовно-процессуальными нормами. При этом депутат не исключил, что в будущем в России за использование VPN может быть установлена какого-либо рода ответственность.

«В нашем законодательстве может все что угодно появиться», – сказал Синельщиков.

Согласно российскому законодательству, наказание за использование средств обхода блокировки, в том числе VPN, не предусмотрено. При этом реклама таких сервисов запрещена.

Ранее правозащитница Ева Меркачева в беседе НСН оценила планы ФСИН по строительству в Подмосковье СИЗО за 38 млрд рублей.

