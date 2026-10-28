Мантуров заявил о возобновлении программы льготного автокредитования зимой

В России с 1 декабря возобновят программу льготного автокредитования. Как пишет RT, об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

В России утильсбор с 2027 года повысит цены на мощные иномарки до «небес»

В рамках правительственного часа в Совете Федерации он указал, что с соответствующим предложением выступили Минпромторг и Минфин. Кабмин инициативу поддержал.

«Это будет хорошим подспорьем и поддержкой и для наших автопроизводителей, и для категории граждан, имеющих возможность воспользоваться этой программой», - сказал Мантуров.

Он добавил, что возобновление программы будет обеспечено за счёт «лимитов уже 2027 года».

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов заявил «Радиоточке НСН», что финансирование льготных автокредитов сократят почти втрое, так как все меньше желающих воспользоваться этой программой на фоне роста цен.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ЛьготыДенис МантуровКредитыАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры