При любых обстоятельствах конечной точкой для туриста, потерявшего документы, должно стать российское посольство в стране, где он находится. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Российская туристка застряла в Южной Корее после того, как у нее пропала сумка с загранпаспортом и кошельком. Как пишет Telegram-канал «Shot Проверка», девушка остается в Сеуле при том, что ей удалось получить свидетельство на возвращение в РФ, но улететь домой она не может из-за отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей. В транзите через Китай и Казахстан без загранпаспорта ей отказывают. Вариант с паромом до Владивостока и перелетом до Москвы для туристки оказался слишком дорогим. Осауленко дал рекомендации о том, как поступать в подобных ситуациях.

«Если турист самостоятельный и не владеет никакими иностранными языками, то однозначно нужно обращаться только в посольство Российской Федерации. Если это турист, который либо организованный, либо владеет иностранными языками, то в первую очередь нужно, конечно, обратиться в полицию и написать заявление. Там ему выдадут документ, условно говоря, подтверждающий потерю. А потом всё равно обращаться в посольство, потому что потребуется справка, по которой турист сможет выехать на родину», - пояснил Осауленко.

Собеседник НСН также отметил, что самостоятельный турист, который путешествует без юридических отношений с туроператором, должен понимать всю степень ответственности за свою поездку.