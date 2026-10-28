Туристам дали совет на случай пропажи документов и денег
В случае утери документов за границей туристам необходимо искать помощи у российских дипломатов в стране пребывания, посоветовал в беседе с НСН Александр Осауленко.
При любых обстоятельствах конечной точкой для туриста, потерявшего документы, должно стать российское посольство в стране, где он находится. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Российская туристка застряла в Южной Корее после того, как у нее пропала сумка с загранпаспортом и кошельком. Как пишет Telegram-канал «Shot Проверка», девушка остается в Сеуле при том, что ей удалось получить свидетельство на возвращение в РФ, но улететь домой она не может из-за отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей. В транзите через Китай и Казахстан без загранпаспорта ей отказывают. Вариант с паромом до Владивостока и перелетом до Москвы для туристки оказался слишком дорогим. Осауленко дал рекомендации о том, как поступать в подобных ситуациях.
«Если турист самостоятельный и не владеет никакими иностранными языками, то однозначно нужно обращаться только в посольство Российской Федерации. Если это турист, который либо организованный, либо владеет иностранными языками, то в первую очередь нужно, конечно, обратиться в полицию и написать заявление. Там ему выдадут документ, условно говоря, подтверждающий потерю. А потом всё равно обращаться в посольство, потому что потребуется справка, по которой турист сможет выехать на родину», - пояснил Осауленко.
Собеседник НСН также отметил, что самостоятельный турист, который путешествует без юридических отношений с туроператором, должен понимать всю степень ответственности за свою поездку.
«Само слово «самостоятельный» уже характеризует его положение. То есть, если он принял такое решение, значит, он в состоянии решать те вопросы, которые могут возникнуть у него по ходу маршрута. Он может, конечно, обратиться к туроператору на предмет того, чтобы ему там помогли сделать обратный билет. Но и в этом случае, если у него денег нет, ему понадобится помощь извне. А это, как правило, помощь на родине, где есть родственники и друзья, которые в состоянии что-то оплатить или просто перевести деньги. И в этом плане туристическая компания станет тем партнёром, который, безусловно, поможет именно в организационном плане», - уверен Осауленко.
Глава ассоциации «Турпомощь» также напомнил о том, что любому путешественнику всегда может прийти на помощь сумма наличных, которую нужно держать при себе на «всякий случай».
«Что касается денежных средств, туристам мы всегда рекомендуем иметь финансовый НЗ (неприкосновенный запас – прим НСН). Он должен быть всегда. В крайнем случае, если вы не захотите везти эти наличные деньги назад домой, то вы их можете просто потратить в duty free на обратном пути», - сказал собеседник НСН.
Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов рассказал НСН о том, что спрос на поездки в Африку у российских туристов растет, а расширение полетных программ иностранных авиакомпаний делает эти страны более доступными для путешествий.
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