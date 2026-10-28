Глава МИД Армении: Ереван не видит возможности остаться в ОДКБ

Он подчеркнул, что Ереван давно прекратил участие в работе ОДКБ и заморозил членство.

«И если другие члены структуры или секретариат делают комментарии, то напрасно. Мы нашу позицию не поменяем и не видим наше возвращение в ОДКБ», - цитирует Мирзояна РИА Новости.

Ранее экс-генсек ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что Армения не участвует в работе объединения, и со стороны Еревана было бы порядочно выйти из организации, в противном случае республику нужно исключить.

