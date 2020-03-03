Новости за ночь: Прокуратура просит два года для избившего Шамсутдинова срочника

Также гособвинение попросило назначить обвиняемому штраф в размере 30 тысяч рублей.

При этом обвинение также просит суд принять во внимание то, что обвиняемый признал свою вину и извинился перед потерпевшими.

Как сообщалось ранее, Мухатов по приказу сержанта бил сослуживцев, а также заставлял их в качестве наказания выполнять физические упражнения.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по своим сослуживцам. В качестве причины своего поступка он назвал дедовщину и издевательства со стороны со служивцев, передает «Рен Тв».

Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинова, в эфире НСН предположил, что просьба служащих, чтобы их били по голове, является выдумкой. «Это такая фантазия защитника, я так думаю. Получается, в армии у нас служат мазохисты. Дело ни в коем случае не может быть прекращено в связи с примирением сторон, так как потерпевших несколько человек», - объяснил он.

