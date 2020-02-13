В разведке Эстонии заявили, что Россия является главной угрозой для стран Балтии

Агентство внешней разведки Эстонии заявило, что вероятность военного нападения со стороны соседней России остается низкой, но любое противостояние России и Запада может быстро превратиться в «угрозу для Эстонии, Латвии и Литвы». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на обнародованный ежегодный обзор агентства, передает Североамериканское бюро НСН.

Как пишет агентство, генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что, хотя Москва хочет воздержаться от конфликта с НАТО, она может выбрать «превентивное военное наступление» в Балтийском регионе, если она ожидает эскалацию конфликта «даже если это происходит в другом регионе».

«Основной угрозой безопасности для Эстонии в 2020 году является Россия. Эта угроза не изменилась, поскольку Россия не изменилась. Путинский режим остается у власти и продолжает борьбу против демократического миропорядка, включая Эстонию и наших союзников (НАТО). Почти все угрозы безопасности Эстонии связаны с действиями России», - сказал Марран.

В отчете на 79 страницах говорится, что растущее размещение Москвой вооружений вдоль границ Эстонии и ее соседей Латвии и Литвы, «скрытые операции влияния» Москвы и ее военные маневры в стиле «холодной войны» дестабилизируют регион Балтийского моря.

Агентство отмечает, что российские баллистические ракеты "Искандер" малой дальности размещены примерно в 120 километрах (75 милях) от эстонской границы и всего в 45 километрах (27 милях) от литовской границы, около 18 тыс. российских сухопутных и воздушно-десантных войск в настоящее время размещены недалеко от пограничных районов с Эстонией и Латвией.

