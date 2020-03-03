Новости за ночь: США решили испытать перехватчик гиперзвукового оружия

В этом году также запланированы первые испытания американского сверхзвукового оружия. По словам Уайта прототипы такого вооружения уже создаются.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США Марк Милли заявил, что военное преимущество Соединенных Штатов Америки в мире подорвано, а Россия и Китай уже усилили свои возможности. Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны, генерал-лейтенант Евгений Бужинский в эфире НСН призвал не воспринимать на веру подобные заявления американских военных.