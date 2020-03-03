Новости за ночь: США решили испытать перехватчик гиперзвукового оружия

Американские военные планируют испытать перехватчик гиперзвукового оружия в середине 2020-ых годов, заявил заместитель директора программы гиперзвукового оружия Минобороны США Майк Уайт, передают РИА Новости.

«Есть ряд вех, чтобы рассмотреть эти технические возможности и затем продемонстрировать эти возможности в серии испытательных полетов», — заявил он.

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В этом году также запланированы первые испытания американского сверхзвукового оружия. По словам Уайта прототипы такого вооружения уже создаются.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США Марк Милли заявил, что военное преимущество Соединенных Штатов Америки в мире подорвано, а Россия и Китай уже усилили свои возможности. Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны, генерал-лейтенант Евгений Бужинский в эфире НСН призвал не воспринимать на веру подобные заявления американских военных.

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ФОТО: Скриншот видео // Минобороны США
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