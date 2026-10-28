В России сняли с розыска более 660 машин, разыскиваемых Канадой и Германией
28 октября 202612:54
Юлия Савченко
Свыше 660 разыскиваемых Канадой и Германией автомобилей сняли с розыска в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
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