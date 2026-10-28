В России сняли с розыска более 660 машин, разыскиваемых Канадой и Германией

Свыше 660 разыскиваемых Канадой и Германией автомобилей сняли с розыска в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

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Всего в стране было обнаружено 813 разыскиваемых Канадой и ФРГ машин, отмечает RT.

«По состоянию на середину октября текущего года... с розыска снято 665 единиц», — рассказали в МВД.

Ранее СМИ сообщили, что в Канаде участились случаи угонов авто, которые затем якобы нелегально вывозят в Россию.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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