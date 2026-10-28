Количество погибших при столкновении поездов в Испании увеличилось до 46

Число погибших при столкновении двух пассажирских поездов в Испании превысило 40. Об этом сообщает издание ABC со ссылкой на Службу гражданской защиты.

В Испании не менее 10 человек погибли при столкновении двух поездов

Ранее стало известно, что в провинции Толедо столкнулись два поезда, напоминает RT. Сообщалось, что жертвами ЧП стали десять человек.

Как уточняет ABC, в городе Урде произошла железнодорожная катастрофа с участием скоростного поезда и состава компании Iryo. В результате погибли как минимум 46 человек.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ПогибшиеПоездаИспания

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