Количество погибших при столкновении поездов в Испании увеличилось до 46
28 октября 202613:00
Юлия Савченко
Число погибших при столкновении двух пассажирских поездов в Испании превысило 40. Об этом сообщает издание ABC со ссылкой на Службу гражданской защиты.
Ранее стало известно, что в провинции Толедо столкнулись два поезда, напоминает RT. Сообщалось, что жертвами ЧП стали десять человек.
Как уточняет ABC, в городе Урде произошла железнодорожная катастрофа с участием скоростного поезда и состава компании Iryo. В результате погибли как минимум 46 человек.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Туристам дали совет на случай пропажи документов и денег
- Количество погибших при столкновении поездов в Испании увеличилось до 46
- В России сняли с розыска более 660 машин, разыскиваемых Канадой и Германией
- «Спит с женой? В СИЗО!»: Адвокат раскритиковала следователей за «выдумки» с VPN
- Глава МИД Армении: Ереван не видит возможности остаться в ОДКБ
- В ловушке ЦБ: Экономист объяснил, как ключевая ставка разгоняет инфляцию
- В Испании не менее 10 человек погибли при столкновении двух поездов
- Спасение для всех: Кинологи поддержали налоговый вычет за животных из приюта
- Армия России освободила два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
- РСПП планирует обратиться за временным снятием санкций США