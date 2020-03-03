Новости за ночь: Эксперты оценили выгоду от пенсионной реформы в РФ

Аудиторы выяснили, что благодаря запуску пенсионной реформы число получателей страховых пенсий по старости в 2019 году сократилось на 401,3 тысячи человек, то есть на 1,1%. Сумму экономии аналитики определили, исходя из средней величины пенсии в 15,5 тысяч рублей и периода средневзвешенной выплаты в 3,5 месяца.

Изначально предполагалось, что первый ощутимый эффект реформа даст в 2020 году. Прогнозировалась «экономия» порядка 9 миллиардов рублей. Теперь в Национальном рейтинговом агентстве ожидают, что в этом году экономия на выплатах достигнет 50 миллиардов рублей.