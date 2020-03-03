Новости за ночь: Эксперты оценили выгоду от пенсионной реформы в РФ
Экономический эффект от повышения пенсионного возраста проявил себя на год раньше, чем ожидали эксперты. Уже в 2019 году бюджет смог сэкономить на выплатах 21,5 миллиарда рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство, оценившее данные Счётной палаты.
Аудиторы выяснили, что благодаря запуску пенсионной реформы число получателей страховых пенсий по старости в 2019 году сократилось на 401,3 тысячи человек, то есть на 1,1%. Сумму экономии аналитики определили, исходя из средней величины пенсии в 15,5 тысяч рублей и периода средневзвешенной выплаты в 3,5 месяца.
Изначально предполагалось, что первый ощутимый эффект реформа даст в 2020 году. Прогнозировалась «экономия» порядка 9 миллиардов рублей. Теперь в Национальном рейтинговом агентстве ожидают, что в этом году экономия на выплатах достигнет 50 миллиардов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Читайте также новости за ночь 3 марта:
Горячие новости
- В Южной Корее объявили «круглосуточную войну» коронавирусу
- Путин скорректировал поправки в Конституции о пенсии и о МРОТ
- В США сравнили непризнание Крыма и стран Прибалтики
- Депутат Рады объяснился за «атомную бомбу на Москву»
- Новости за ночь: Кадыров обвинил Трампа в преступлении против мусульманского мира