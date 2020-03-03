Новости за ночь: Кадыров обвинил Трампа в преступлении против мусульманского мира

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулирования палестино-израильского конфликта «преступлением против мусульманского мира». Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Кадыров заявил, что не собирается покидать пост главы Чечни

По словам Кадырова, он провел встречу с советником президента Палестины, верховным судьей Махмудом Аль-Хабашем, в ходе которой они сошлись во мнении, что конфликты в исламских странах подогреваются при участии стран Запада.

«В ходе встречи я осудил так называемую «сделку века», которая грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира», — сказал он.

Глава Чечни также отметил, что отсутствие единства народов и лидеров некоторых мусульманских стран может стать причиной для эскалации напряженности на ближнем Востоке.

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ФОТО: kremlin.ru
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