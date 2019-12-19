Новости за ночь: В США пригрозили «фатальными санкциями» за «Северный поток - 2»
Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон заявили, что швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, занимающуюся прокладкой трубопровода «Северный поток – 2», ждут «сокрушительные и фатальные» санкции. Об этом в четверг 19 декабря сообщает РИА Новости.
В тексте письма, написанного американскими сенаторами, говорится, что Россия выплачивает «значительные суммы» за завершение прокладки «Северного потока - 2». Но это не спасет компанию, которая является подрядчиком строительства трубопровода, так как экономические санкции скажутся на ее благосостоянии буквально «в течение одного дня» после начала их действия, пишет Ura.ru.
Напомним, что 18 декабря канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против введения санкций, связанных с «Северным потоком - 2».
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