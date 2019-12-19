Новости за ночь: Палата представителей одобрила импичмент Трампу

Палата представителей США выступила за импичмент президенту страны Дональду Трампу. За резолюцию об импичменте проголосовали 230 законодателей, против — 197. Трансляцию дебатов и голосования телеканал FOX вел на YouTube. Решение было принято благодаря парламентскому большинству, которое удерживает Демократическая партия. Теперь резолюцию об импичменте должен еще одобрить Сенат — верхняя палата парламента.

Президента Дональда Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и в «воспрепятствовании конгрессу». Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в котором Трамп якобы давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. Байден считается главным соперником Трампа на президентских выборах, которые пройдут осенью следующего года.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, почему демократы не добьются отставки Трампа.