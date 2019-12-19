Новости за ночь: Россияне будут праздновать Новый год в кредит

Граждане России начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом говорится в исследовании «Юником 24», передает РИА Новости. Согласно опросу, 45% респондентов не хватает денег на подарки, 40% — на новогодний стол, а 10% — на развлечения и запланированные поездки во время январских канул. Еще 5% рассказали о нехватке средств на покупку одежды к празднику, услуг сфер красоты и другое.

В целом в декабре будет выдано более 3,2 миллиона займов на общую сумму 33-34 млрд рублей, сообщает Ura.ru. По мнению исследователей, 30-40% этих кредитов пойдет на подготовку к Новому году.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал в эфире НСН о лучшем средстве от похмелья во время празднования Нового года.