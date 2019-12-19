Новости за ночь: Россию призвали эффективней изымать незаконное богатство чиновников

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) призвала Россию расширить перечень активов чиновников, которые могут быть конфискованы как незаконно нажитое богатство. Об этом сообщает РБК.

В материале отмечается, что сейчас по закону у госслужащего в пользу государства могут изъять недвижимость, транспорт и ценные бумаги в случае. Однако наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах не подлежат конфискации, передает Ura.ru.

FATF отмечает, что у чиновников изымают необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами. В частности за 2017 год было конфисковано 8,8 миллиарда рублей неизвестным способом приобретенного богатства.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире НСНС рассказал, что у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова конфисковано имущество на сумму 2 млрд рублей.