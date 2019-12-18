Меркель раскритиковала санкци США против «Северного потока - 2»

Германия категорически не приемлет экстерриториальные санкции, которые Соединённые Штаты Америки собираются ввести в связи со строительством газопровода «Северный поток - 2». Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая перед депутатами Бундестага.

По словам главы германской администрации, такие ограничительные меры могут отрицательно сказаться на переговорах по газу между Москвой и Киевом, при том, что сейчас обсуждение данной темы довольно обнадёживающе, отметила Меркель, отмечает RT.

Ранее в Кремле охарактеризовали возможные санкции против «Северного потока - 2» как пример недобросовестной конкуренции.

