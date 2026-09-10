Президент Владимир Зеленский обратился за помощью к союзникам по НАТО и ведет переговоры с Великобританией, Канадой и Японией, а также со странами Европейского союза. О нехватке средств Зеленский сообщил европейским лидерам на встрече в Киеве 24 августа.

По его словам, Минобороны использовало средства, которые первоначально были предусмотрены на конец года. Зеленский указал, что деньги необходимы для закупки вооружений, выплаты зарплат военным и помощи семьям погибших.

Евросоюз, вероятнее всего, устал от требований Киева, а возможности Брюсселя не являются безграничными. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

