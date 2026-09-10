Украина просит у союзников по НАТО 27 млрд долларов до конца года
Украине необходимо дополнительно около $27 млрд для финансирования оборонных расходов до конца текущего года, сообщает The New York Times.
Президент Владимир Зеленский обратился за помощью к союзникам по НАТО и ведет переговоры с Великобританией, Канадой и Японией, а также со странами Европейского союза. О нехватке средств Зеленский сообщил европейским лидерам на встрече в Киеве 24 августа.
По его словам, Минобороны использовало средства, которые первоначально были предусмотрены на конец года. Зеленский указал, что деньги необходимы для закупки вооружений, выплаты зарплат военным и помощи семьям погибших.
Евросоюз, вероятнее всего, устал от требований Киева, а возможности Брюсселя не являются безграничными. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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