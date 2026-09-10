Медведев назвал сообщения о мобилизации частью информационной атаки Украины
Сообщения о планируемой осенней мобилизации в России являются частью информационной атаки Киева, сообщил «Ведомостям» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Я еще раз повторю, что этот слух – лживая провокация со стороны ублюдочной киевской власти, которая испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов», – заявил политик. Медведев отметил, что потребности Вооруженных сил полностью обеспечиваются за счет контрактников и добровольцев, поэтому необходимости в проведении мобилизации нет.
Президент Владимир Путин 3 сентября заявил, что «нет сценария, который потребовал бы мобилизации в России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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