В Москве капитально отремонтируют бомбоубежища

Власти выделили на предстоящие работы 39 млн рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте.

В бомбоубежищах восстановят входы, перегородки и двери, обновят отделку, отремонтируют системы водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции и связи. Работы планируется завершить до 30 ноября.

Ранее жителям подмосковных Котельников отказались сообщить адреса бомбоубежищ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

