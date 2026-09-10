В Москве капитально отремонтируют бомбоубежища
В трех районах Москвы капитально отремонтируют девять бомбоубежищ, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на данные портала госзакупок.
Власти выделили на предстоящие работы 39 млн рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте.
В бомбоубежищах восстановят входы, перегородки и двери, обновят отделку, отремонтируют системы водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции и связи. Работы планируется завершить до 30 ноября.
Ранее жителям подмосковных Котельников отказались сообщить адреса бомбоубежищ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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