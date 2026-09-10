В России начался бум «черного» кредитования
В России наблюдается бум «черного» кредитования, сотнями появляться нелегальные кредиторы, предлагающие оформить займы в интернете, сообщают «Известия».
В январе — июне Банк России выявил 360 подобных организаций против 56 за тот же период годом ранее. Количество «черных» кредиторов выросло почти в шесть раз за год. Если раньше нелегальные игроки работали преимущественно через ломбарды, сетевые комиссионки, точки скупки, то теперь они переходят в онлайн. Как заявила эксперт «Народного фронта» Алла Храпунова, заявки на займы оформляются дистанционно, а деньги переводят на карту.
По данным регулятора, все больше «черных» кредиторов предлагают услуги в социальных сетях и на сайтах объявлений. Основные клиенты нелегалов - люди с испорченной кредитной историей, высокой долговой нагрузкой или без официального дохода, которым отказывают банки и микрофинансовые организации.
Нелегальные кредиторы предлагают сказочные условия, оформление без документов и работают без лицензии, проверить любую организацию можно на сайте ЦБ, заявил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с НСН.
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