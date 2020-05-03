Шрёдер призвал отменить «бессмысленные» санкции против России

Шрёдер, в частности, заявил, что ни один президент России не отдаст Крым Украине. Сейчас на фоне экономических трудностей из-за пандемии коронавируса нужно больше сотрудничать, поэтому «бессмысленные санкции должны быть отменены», цитирует выдержки из интервью Шрёдера агентство ТАСС.

Ранее за снятие санкций против России выступали несколько депутатов Бундестага. Между тем, страны ЕС, США, Украина и Великобритания отказались поддержать в Генассамблее ООН российскую резолюцию о снятии односторонних санкций против развивающихся стран в связи с пандемией.

