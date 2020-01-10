«Зачем оно Хафтару?» Сатановский не верит в прекращение огня в Ливии
Отказ ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара от предложения прекратить огонь с 12 января был ожидаем: его силы преуспели в наступлении, заявил в эфире НСН президент Института Ближнего Востока.
Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром приветствовало предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня, однако продолжит ликвидацию «террористических организаций», передает РИА ФАН со ссылкой на официальное заявление. Также говорится о необходимости разоружения боевиков и обеспечении гарантий безопасности в столице Ливии Триполи. Примечательно, что ЛНА не упоминает участие Турции в предложении перемирия: контролирующий Триполи противник Хафтара, Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, ранее официально запросило военную помощь у Анкары.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что фактический отказ Хафтара понятен, поскольку в ливийском конфликте у ЛНА заметный перевес.
«Зачем оно [предложение о прекращении огня. – Ред.] ему? У него большинство вооруженных сил, у него авиация, поддержка Египта, ОАЭ и, сегодня, Саудовской Аравии. Установление безопасного режима для кого? Для его противника, у которого особой поддержки нет и он его вот-вот добьет? И, вполне возможно, возьмет Триполи», - отметил Сатановский.
По словам эксперта, «безопасность» в арабском мире – это когда «вы убили всех ваших врагов и взяли власть под контроль».
«Воевать будут с переменным успехом. Если не получится прикончить противника, будут договариваться и нарушать договоренности, интриговать», - оценил Сатановский перспективы продолжения ливийского конфликта.
В последние годы Ливия расколота на две части. Восток страны контролирует ЛНА под руководством Хафтара, ПНС удерживает Триполи и запад страны. В апреле 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи под предлогом борьбы с террористами. Недавно его силы заняли город Сирт, с 2016 года находившийся под контролем ПНС. По последним данным, войска Хафатара подходят к Мисурате.
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