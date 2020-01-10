«Зачем оно Хафтару?» Сатановский не верит в прекращение огня в Ливии

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что фактический отказ Хафтара понятен, поскольку в ливийском конфликте у ЛНА заметный перевес.

«Зачем оно [предложение о прекращении огня. – Ред.] ему? У него большинство вооруженных сил, у него авиация, поддержка Египта, ОАЭ и, сегодня, Саудовской Аравии. Установление безопасного режима для кого? Для его противника, у которого особой поддержки нет и он его вот-вот добьет? И, вполне возможно, возьмет Триполи», - отметил Сатановский.

По словам эксперта, «безопасность» в арабском мире – это когда «вы убили всех ваших врагов и взяли власть под контроль».

«Воевать будут с переменным успехом. Если не получится прикончить противника, будут договариваться и нарушать договоренности, интриговать», - оценил Сатановский перспективы продолжения ливийского конфликта.

В последние годы Ливия расколота на две части. Восток страны контролирует ЛНА под руководством Хафтара, ПНС удерживает Триполи и запад страны. В апреле 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи под предлогом борьбы с террористами. Недавно его силы заняли город Сирт, с 2016 года находившийся под контролем ПНС. По последним данным, войска Хафатара подходят к Мисурате.

