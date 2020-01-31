Отказ керченской чиновницы в шубе увольняться назвали протестом против «Единой России»

Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН заявил, что такое поведение чиновницы необычно.

«Посмотрим, как сейчас будет реагировать партия с точки зрения этой новой вводной. Мне кажется, они всё-таки будут продавливать своё решение. Это занятный сюжет – протест региональной чиновницы против московского руководства партии», - отметил он.

На увольнении «засветившихся» в скандале чиновниц ранее настаивал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он же требовал их исключения из рядов «Единой России». Аксёнов уже в курсе отказа Хужиной увольняться. Назвав её поведение «ересью и самодурством», глава республики заявил, что готов лично ставить вопрос об увольнении в керченском горсовете.

«Единая Россия» в последние недели активно выступает за отставки чиновников, «отличившихся» с неприглядной точки зрения. 28 января из партии выгнали главу Чувашии Михаила Игнатьева после двух крупных скандалов: сначала он призвал «мочить» журналистов, пишущих заказные статьи, а затем «в шутку» заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. Уже 28 января Игнатьева освободил от должности президент Владимир Путин.

Если увольнение можно было бы списать в том числе на состояние здоровья Игнатьева, на что ссылались источники некоторых СМИ, то исключение из партии - похоже, оценка чиновника с морально-этической стороны.

По мнению Баширова, активная позиция «Единой России» в подобных историях – не чистка рядов, а реакция на поведение чиновников, которые с точки зрения большинства избирателей в РФ нарушают морально-этические нормы.

«"Единая Россия" реагирует на новую информационную реальность, когда социальные сети срабатывают быстрее, чем официальные средства массовой информации. Это абсолютно логичное поведение партии, которая ориентируется на изменения в настроениях избирателей, в их информационной корзине», - сказал НСН политтехнолог.

Скандал в Керчи разгорелся после того, как городской совет опубликовал фотоотчёт о поздравлении ветеранов-блокадников. Многих возмутило то, что чиновницы были в дорогих шубах, а дарили «хлеб». В горсовете позднее объяснили, что не сняли шубы, потому что спешили, а дарили не хлеб, а караимские мясные пироги ручной работы. Одна из блокадниц подтвердила это журналистам, отметив, что ей поздравление понравилось.

