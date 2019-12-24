Новости за ночь: Россия ответила ЕС на претензии из-за ж/д сообщения с Крымом

В свою очередь, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева напомнила ЕС о том, что он никак не реагировал, когда на полуострове была транспортная блокада, затем водная и энергетическая.

В свою очередь, глава Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.

«Всё это несостоятельные претензии со стороны ЕС. Крым давно является законной и неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому не стоит обращать внимание на политизированные заявления ЕС», - цитирует политика RT.

Ранее в эфире НСН журналист Илья Варламов назвал самый, по его мнению, трогательный момент запуска железнодорожного сообщения между материковой частью России и полуостровом Крым.