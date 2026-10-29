Власти будут контролировать серый импорт смартфонов через базу IMEI

По их словам, на регистрацию дадут две недели. После услуги связи приостановят. В министерстве уточнили, что требование затронет тех, кто купил телефон за рубежом и самостоятельно привез в страну либо приобрел контрафакт.



Устройства, работавшие в отечественных сетях до апреля 2027 года, продолжат функционировать без процедуры вне зависимости от способа доставки.



Зарегистрировать смартфон можно будет на «Госуслугах». При этом проект еще обсуждают в аппарате правительства. Его положения могут скорректировать, добавил источник РБК.



Для легального ретейла мера изменений не несет. Официально ввезенная техника попадает в базу автоматически. Однако эксперты оценивают, что с рынка могут уйти до 70% продавцов, которые связаны с серым импортом. Плюс отдельные модели подорожают до 40%, считают они.



Ранее уже рассказывали, что в РФ собирались создать госреестр всех мобильных телефонов.

