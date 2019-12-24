Новости за ночь: В России поменяются правила сдачи на права
Уже с января 2020 года в России будут изменены правила проведения экзамена на получение водительских прав. Основные же изменения, предусмотренные подписанным премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановления, вступят в силу с октября следующего года, пишет Ura.ru.
В январе планируется снять запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенным скоростным порогом выше 60 километров в час. Кроме того, нарушителям запретят возвращать водительские права в случае, если у него есть неоплаченные штрафы. Также, пишут «Известия», ГИБДД сможет не допустить граждан до экзамена на права, если автошкола на момент обучения не получила лицензии. А возрастной порог получения прав на управление автобусом, троллейбусом и трамваем (категории D, Tb, Tm) повысится с 16 до 20 лет.
В октябре, пишет «Коммерсант», вступят в силу новые правила проведения экзамена: вместо привычных «площадки» и «города» будет введен объединенный экзамен по оценке навыков вождения, который будет проводиться на незнакомом для обучающегося маршруте.
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