Новости за ночь: В России поменяются правила сдачи на права

В январе планируется снять запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенным скоростным порогом выше 60 километров в час. Кроме того, нарушителям запретят возвращать водительские права в случае, если у него есть неоплаченные штрафы. Также, пишут «Известия», ГИБДД сможет не допустить граждан до экзамена на права, если автошкола на момент обучения не получила лицензии. А возрастной порог получения прав на управление автобусом, троллейбусом и трамваем (категории D, Tb, Tm) повысится с 16 до 20 лет.

В октябре, пишет «Коммерсант», вступят в силу новые правила проведения экзамена: вместо привычных «площадки» и «города» будет введен объединенный экзамен по оценке навыков вождения, который будет проводиться на незнакомом для обучающегося маршруте.



