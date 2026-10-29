Психолог развеяла заблуждение женщин о мужчинах

Специалист уточнила, что после оскорблений женщина часто объясняет поведение своим характером или тяжелым днем, а от партнера ждет понимания и прощения.



Однако переживания одного человека не отменяют чувств другого. Если любое обращение приходится терпеть ради доказательства любви, рядом становится небезопасно открываться. Мужчина начинает следить за настроением партнерши и подбирать слова, чтобы снова не попасть под удар, добавила специалист.



До этого психолог Инна Мирная назвала опасный тренд среди россиян в отношениях.

