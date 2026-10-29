Психолог развеяла заблуждение женщин о мужчинах
Психолог Виктория Богунова в разговоре с NEWS.ru объяснила, что мужчина не обязан мириться со сложным характером женщины. По ее словам, в отношениях важно учитывать чувства обоих людей.
Специалист уточнила, что после оскорблений женщина часто объясняет поведение своим характером или тяжелым днем, а от партнера ждет понимания и прощения.
Однако переживания одного человека не отменяют чувств другого. Если любое обращение приходится терпеть ради доказательства любви, рядом становится небезопасно открываться. Мужчина начинает следить за настроением партнерши и подбирать слова, чтобы снова не попасть под удар, добавила специалист.
До этого психолог Инна Мирная назвала опасный тренд среди россиян в отношениях.
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