Психолог развеяла заблуждение женщин о мужчинах

Психолог Виктория Богунова в разговоре с NEWS.ru объяснила, что мужчина не обязан мириться со сложным характером женщины. По ее словам, в отношениях важно учитывать чувства обоих людей.

Психолог рассказала, почему женщины меркантильны

Специалист уточнила, что после оскорблений женщина часто объясняет поведение своим характером или тяжелым днем, а от партнера ждет понимания и прощения.

Однако переживания одного человека не отменяют чувств другого. Если любое обращение приходится терпеть ради доказательства любви, рядом становится небезопасно открываться. Мужчина начинает следить за настроением партнерши и подбирать слова, чтобы снова не попасть под удар, добавила специалист.

До этого психолог Инна Мирная назвала опасный тренд среди россиян в отношениях.

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ФОТО: ТАСС / Jorg Lange / DPA
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