Новости за ночь: Журналисты из РФ впервые побывали в освобождённой от ИГ Ракке

Представители средств массовой информации из России впервые побывали в сирийском городе Ракка, с тех пор, как оттуда были выбиты боевики террористической группировки «Исламское государство», запрещённой в РФ. Экстремисты считали этот город своей столицей. Российскую делегацию сопровождали военные, передаёт RT.

Некоторые группы боевиков до сих пор могут скрываться в Ракке.