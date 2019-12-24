Новости за ночь: Журналисты из РФ впервые побывали в освобождённой от ИГ Ракке
Представители средств массовой информации из России впервые побывали в сирийском городе Ракка, с тех пор, как оттуда были выбиты боевики террористической группировки «Исламское государство», запрещённой в РФ. Экстремисты считали этот город своей столицей. Российскую делегацию сопровождали военные, передаёт RT.
Некоторые группы боевиков до сих пор могут скрываться в Ракке.
Большую опасность представляют мины, заложенные террористами во многих местах.
Во время штурма города коалицией во главе с США были уничтожены мосты через Евфрат, разрушено 80% жилья.
Местные жители говорят, что устали от существования на «свалке», в которую превратилась Ракка во время боевых действий, отмечает РИА ФАН. Сейчас Минобороны России обсуждает возможные варианты восстановления инфраструктуры города.
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