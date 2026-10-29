Нарколог объяснил, по каким признакам нельзя определить пьяного пассажира

Отечное лицо, красные глаза и заметные сосуды могут вызвать подозрения при посадке в самолет, но по одной внешности установить, пьян ли пассажир, невозможно. Об этом Life рассказал врач-психиатр-нарколог Алексей Казанцев на фоне истории экс-вокалиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова.

Представитель Глеба Самойлова ответила на требования отправить музыканта в рехаб

Музыканта приняли за нетрезвого клиента и не пустили в салон воздушного судна в Испании. Сотрудница авиакомпании приняла артиста за пьяного из-за его внешнего вида.

По словам Казанцева, человеку, который считает отказ в посадке необоснованным, следует оперативно пройти освидетельствование и зафиксировать свое состояние. Это может пригодиться при дальнейшем разбирательстве.

Если бы сразу подтвердилось, что Самойлов трезв, авиакомпании пришлось бы выплачивать моральный ущерб. Причем сумма была бы немалой, добавил нарколог.

Ранее рок-музыканта госпитализировали в Берлине из-за язвы желудка.

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ФОТО: РИА Новости
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