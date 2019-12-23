В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В Евросоюзе ещё раз напомнили, что не признают присоединение Крыма к России и считают, что Крымский мост ограничивает проход судов в украинские порты через Керченский пролив, передает «Интерфакс».

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. На Украине уже осудили визит Путина в Крым, а запуск железной дороги на полуостров назвали «противоправным», сообщает РИА ФАН.

