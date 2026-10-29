СМИ: Каллас является одним из крупнейших разочарований в истории ЕС
Главу евродипломатии Каю Каллас назвали одним из крупнейших разочарований в истории ЕС из-за отсутствия интереса к обсуждению с ней переговоров по Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на немецкое издание Berliner Zeitung.
По данным СМИ, она не фигурировала ни как участница, ни как инициатор общения. При этом всего шесть недель назад политик говорила в интервью финскому телеканалу Yle, что ответит на звонок Владимира Путина или Сергея Лаврова, если он поступит.
Также Каллас призналась в профнепригодности для этой задачи. Руководитель евродипломатии подчеркнула, что не может быть полноценным посредником, поскольку Запад поддерживает Киев, сообщает немецкая газета.
Еще одним провалом в этом направлении считают разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России. Александр Стубб и Йонас Гар Стере выступали как лидеры своих государств, а не от имени ЕС. Это связали с отсутствием у объединения единого послания и подхода по украинскому вопросу.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Каллас — позор европейской политики.
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