СМИ: Каллас является одним из крупнейших разочарований в истории ЕС

Главу евродипломатии Каю Каллас назвали одним из крупнейших разочарований в истории ЕС из-за отсутствия интереса к обсуждению с ней переговоров по Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на немецкое издание Berliner Zeitung.

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По данным СМИ, она не фигурировала ни как участница, ни как инициатор общения. При этом всего шесть недель назад политик говорила в интервью финскому телеканалу Yle, что ответит на звонок Владимира Путина или Сергея Лаврова, если он поступит.

Также Каллас призналась в профнепригодности для этой задачи. Руководитель евродипломатии подчеркнула, что не может быть полноценным посредником, поскольку Запад поддерживает Киев, сообщает немецкая газета.

Еще одним провалом в этом направлении считают разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России. Александр Стубб и Йонас Гар Стере выступали как лидеры своих государств, а не от имени ЕС. Это связали с отсутствием у объединения единого послания и подхода по украинскому вопросу.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Каллас — позор европейской политики.

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ФОТО: dpa / ТАСС
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