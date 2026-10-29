По данным СМИ, она не фигурировала ни как участница, ни как инициатор общения. При этом всего шесть недель назад политик говорила в интервью финскому телеканалу Yle, что ответит на звонок Владимира Путина или Сергея Лаврова, если он поступит.



Также Каллас призналась в профнепригодности для этой задачи. Руководитель евродипломатии подчеркнула, что не может быть полноценным посредником, поскольку Запад поддерживает Киев, сообщает немецкая газета.



Еще одним провалом в этом направлении считают разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России. Александр Стубб и Йонас Гар Стере выступали как лидеры своих государств, а не от имени ЕС. Это связали с отсутствием у объединения единого послания и подхода по украинскому вопросу.



Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Каллас — позор европейской политики.

