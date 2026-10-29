Многим людям действительно проще ориентироваться, если им дают определенные установки, однако в выборе цвета в повседневной жизни нужно главным образом обращать внимание на индивидуальные факторы, заявил НСН эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.

Собственный цвет года планируют определять в России на основе национальной цветовой палитры. Как сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская, подходы к его выбору обсудят на рабочем совещании Совета по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве. Ранее Владимир Путин поручил кабмину проработать определение понятия «общероссийская идентичность в архитектуре».