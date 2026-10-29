Лисовец призвал россиян самим выбирать для себя «цвет года» и «цвет дня»
Владислав Лисовец в беседе с НСН призвал выбирать цвет по своим ощущениям, а не рекомендациям извне.
Многим людям действительно проще ориентироваться, если им дают определенные установки, однако в выборе цвета в повседневной жизни нужно главным образом обращать внимание на индивидуальные факторы, заявил НСН эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
Собственный цвет года планируют определять в России на основе национальной цветовой палитры. Как сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская, подходы к его выбору обсудят на рабочем совещании Совета по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве. Ранее Владимир Путин поручил кабмину проработать определение понятия «общероссийская идентичность в архитектуре».
Между тем, в международной практике уже есть опыт выбора цвета года, например, этим ежегодно с 1999 года занимается институт цвета Pantone. Однако Лисовец считает, что в первую очередь необходимо ориентироваться на собственные ощущения.
«Я всегда говорил, что ориентироваться на тот же Pantone точно не стоит, потому что пока вы сориентируетесь, мода пройдет, год закончится и цвет уже поменяется. Поэтому, в основном ориентироваться надо на свои ощущения и в цветовой гамме, тем более, если речь идет об оформлении квартиры или какого-то пространства вокруг себя. Делать так, как тебе кто-то рекомендует свыше, точно не стоит. В то же время есть люди, которым проще жить, когда им дают установку, допустим, какой-то цвет модный или немодный. Наверное, большому количеству людей так будет проще ориентироваться. Другое дело, что ориентироваться тогда надо очень быстро, потому что каждый год цвета меняются», — поделился мнением стилист.
Он подчеркнул, что при выборе цвета всегда нужно учитывать много индивидуальных факторов, независимо от того, идет ли речь о личном стиле или интерьере.
«Цвет — это очень индивидуальная вещь. У нас у всех разный цвет глаз, оттенок кожи, цвет волос, разный характер, разный род деятельности. И пытаться всех под одну гребенку, под один цвет подмять, наверное, было бы совсем странно. Ориентироваться нужно на свой характер и на свой типаж, и тогда вы будете допускать меньше ошибок в стиле. Больше слушайте себя, свой внутренний голос, свой внутренний мир. А если мы берем интерьер, то все зависит от помещения. Важно учитывать количество квадратных метров, размер комнаты, есть ли балкон, сколько света проникает. Также с утра, когда вы просыпаетесь, вам нужно куда-то идти, вы должны не слушать, какой цвет называют актуальным эксперты в моде, а понять свое настроение и определить, куда вы сегодня отправляетесь, и исходя из этого наряжаться и выбирать цвет», — посоветовал Лисовец.
Ранее экс-депутат Госдумы, публицист и эрудит Анатолий Вассерман объяснял НСН, что цвет года в России будет носить рекомендательный характер, и хотя он будет доминирующим, не останется единственным в творчестве.
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