Пашинян отреагировал на слова губернатора Ширакской области об «Иванах»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сожалеет о словах губернатора Ширакской области Давида Арушаняна об «Иванах», но не видит причин для его увольнения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Пашинян подчеркнул, что не знает подробностей истории. Он надеется, что ситуация исправится и урегулируется.

Арушанян 17 октября раскритиковал в соцсетях празднование Дня города в Гюмри, организованное партией «Сильная Армения». Он написал, что «гюмрийцы — это не ваши Иваны».

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва ожидает реакции властей кавказской республики на «хамские и неонацистские» высказывания губернатора Ширакской области.

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
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