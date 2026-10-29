Пашинян отреагировал на слова губернатора Ширакской области об «Иванах»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сожалеет о словах губернатора Ширакской области Давида Арушаняна об «Иванах», но не видит причин для его увольнения. Об этом сообщает РИА Новости.
Пашинян подчеркнул, что не знает подробностей истории. Он надеется, что ситуация исправится и урегулируется.
Арушанян 17 октября раскритиковал в соцсетях празднование Дня города в Гюмри, организованное партией «Сильная Армения». Он написал, что «гюмрийцы — это не ваши Иваны».
На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва ожидает реакции властей кавказской республики на «хамские и неонацистские» высказывания губернатора Ширакской области.
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