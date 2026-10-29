Пашинян отреагировал на слова губернатора Ширакской области об «Иванах»

Пашинян подчеркнул, что не знает подробностей истории. Он надеется, что ситуация исправится и урегулируется.



Арушанян 17 октября раскритиковал в соцсетях празднование Дня города в Гюмри, организованное партией «Сильная Армения». Он написал, что «гюмрийцы — это не ваши Иваны».



На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва ожидает реакции властей кавказской республики на «хамские и неонацистские» высказывания губернатора Ширакской области.

