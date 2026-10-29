СМИ: Попытки европейских стран определить переговорщика с РФ обернулись хаосом

Издание напомнило, что во вторник президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре провели редкий для нынешних условий разговор на высоком уровне с российским лидером.



При этом руководители северных стран подчеркивали, что звонок был в интересах Киева, а союзников заранее проинформировали. Однако соседей это не убедило.



Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что крайне скептически относится к самостоятельной инициативе и не понимает, на какой результат рассчитывали коллеги. Швед Ульф Кристерссон тоже раскритиковал беседу с Путиным и уточнил, что его об этом не предупреждали.



По словам представителя Финского института международных отношений Аркадия Мошеса, вместо сплоченной группы Европа показывает раскол. По меркам северных стран это довольно серьезно, добавил он. По его словам, власти стран-участниц ЕС пока не могут договориться не только о значимости самого диалога с Кремлем, но и о роли переговорщика от объединения.



Недавно сенатор Григорий Карасин объяснил, почему Евросоюз хочет участвовать в переговорах с РФ.

