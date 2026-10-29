«Идиотские законы»: К чему приведет полный запрет русского языка на Украине
За последние годы Украина стала более русскоязычной стороной, чем раньше, за счет оттока за рубеж тех, кто использует в быту украинский язык, сказал НСН Спиридон Килинкаров.
Запрет русскоязычного культурного контента на Украине противоречит Конституции страны, рядовые украинцы не заметят эту инициативу, поскольку сегодня они живут своими проблемами. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
На Украине запретят весь русскоязычный культурный контент. Об этом заявила языковой омбудсмен страны Елена Ивановская в интервью интернет-каналу Hromadske. Отмечается, что сейчас в стране ограничено исполнение произведений граждан России. Новая версия закона, которую уже одобрил парламентский комитет, запретит и контент граждан Украины на русском языке. Килинкаров допустил, что такая инициатива будет принята, несмотря на то, что она противоречит Конституции Украины.
«Судя по тому, что проходило много разных идиотских инициатив, не исключаю, что, возможно, пройдет и эта инициатива. На протяжении 12 лет набрасывается этот спам в законодательное поле Украины, чтобы можно было о чем-то говорить и идти на некие якобы уступки: от норм Конституции о вступлении Украины в НАТО до языковых и культурных ограничений. Хотя на самом деле все это противоречит Конституции Украины, но это никого не волнует», — сказал Килинкаров.
Собеседник НСН предположил, что рядовые украинцы равнодушно отнесутся к нововведению.
«Населению сейчас не до законов. Люди давно перестали следить за новыми инициативами. Они живут своими проблемами, которые им постоянно создает власть. Раньше, конечно, простые украинцы следили за трансляциями из Верховной рады, за новостями, а сейчас, в условиях перебоев с электричеством и водоснабжением, в условиях того, что ребенка нельзя безопасно отвести в школу, людям не до этого. Они даже не знают многих депутатов», — добавил эксперт.
По мнению Килинкарова, сегодня Украина стала даже более русскоязычной, чем раньше.
«Люди абсолютно не изменились. Более того, за 12 лет насильственной украинизации получился обратный результат: количество населения, которое использует в быту русский язык, увеличилось в процентном отношении. Это связано с тем, что в значительной степени уменьшилось количество тех, кто говорит на украинском языке. Они уехали за пределы Украины, прежде всего из западных регионов, куда заехали русскоязычные люди из восточных регионов. С этой точки зрения Украина стала более русскоговорящей страной. Причем около 90% политической элиты Украины сегодня говорит на русском языке», — отметил он.
Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский в приватной обстановке разговаривает на русском языке. По ее словам, главе государства трудно воспринимать большие объемы информации на украинском языке.
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