Запрет русскоязычного культурного контента на Украине противоречит Конституции страны, рядовые украинцы не заметят эту инициативу, поскольку сегодня они живут своими проблемами. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

На Украине запретят весь русскоязычный культурный контент. Об этом заявила языковой омбудсмен страны Елена Ивановская в интервью интернет-каналу Hromadske. Отмечается, что сейчас в стране ограничено исполнение произведений граждан России. Новая версия закона, которую уже одобрил парламентский комитет, запретит и контент граждан Украины на русском языке. Килинкаров допустил, что такая инициатива будет принята, несмотря на то, что она противоречит Конституции Украины.

«Судя по тому, что проходило много разных идиотских инициатив, не исключаю, что, возможно, пройдет и эта инициатива. На протяжении 12 лет набрасывается этот спам в законодательное поле Украины, чтобы можно было о чем-то говорить и идти на некие якобы уступки: от норм Конституции о вступлении Украины в НАТО до языковых и культурных ограничений. Хотя на самом деле все это противоречит Конституции Украины, но это никого не волнует», — сказал Килинкаров.