Регулярную доставку грузов беспилотниками протестируют до пяти регионов России
В России протестируют варианты доставки продуктов, медикаментов, посылок и документов по воздуху с помощью дронов. До конца 2027 года к этой инициативе подключатся до пяти регионов РФ, сообщили в Минтрансе.
Проект должен перевести отрасль от отдельных испытательных полетов к постоянным логистическим сервисам. В приоритете — доставка продуктов, готовой еды, лекарств, медицинских изделий, посылок и документов, перевозки между городами и в труднодоступные точки.
Рассматриваются маршруты протяженностью до 20, 50 и 100 км. При этом беспилотники могут стать частью единой цепочки с наземным автономным транспортом и роботизированными складами.
Опыт уже есть: в Нижегородской области с весны 2025-го работает проект «Городская аэрологистика». За это время доставили более 2,5 тыс. заказов. Также между Якутском и Нижним Бестяхом выполнили 288 полетов и переместили 668,5 кг грузов.
При отборе субъектов оценят реальные грузопотоки, готовность инфраструктуры и связи, возможности эксплуатантов и правовые условия. Итоги хотят представить в ноябре. Экономику беспилотных перевозок будут сравнивать с традиционными способами по стоимости, срокам, регулярности и надежности.
Ранее в Минтрансе заявляли, что доставка пиццы дронами станет обыденностью в РФ через 3-4 года.
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