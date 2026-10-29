Регулярную доставку грузов беспилотниками протестируют до пяти регионов России

Проект должен перевести отрасль от отдельных испытательных полетов к постоянным логистическим сервисам. В приоритете — доставка продуктов, готовой еды, лекарств, медицинских изделий, посылок и документов, перевозки между городами и в труднодоступные точки.



Рассматриваются маршруты протяженностью до 20, 50 и 100 км. При этом беспилотники могут стать частью единой цепочки с наземным автономным транспортом и роботизированными складами.



Опыт уже есть: в Нижегородской области с весны 2025-го работает проект «Городская аэрологистика». За это время доставили более 2,5 тыс. заказов. Также между Якутском и Нижним Бестяхом выполнили 288 полетов и переместили 668,5 кг грузов.



При отборе субъектов оценят реальные грузопотоки, готовность инфраструктуры и связи, возможности эксплуатантов и правовые условия. Итоги хотят представить в ноябре. Экономику беспилотных перевозок будут сравнивать с традиционными способами по стоимости, срокам, регулярности и надежности.



Ранее в Минтрансе заявляли, что доставка пиццы дронами станет обыденностью в РФ через 3-4 года.

