В Санкт-Петербурге умер один из пострадавших при атаке БПЛА

В Санкт-Петербурге умер один из пяти пострадавших при атаке БПЛА, которая произошла еще 18 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

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По словам собеседника агентства, мужчина получил сильные ожоги, травмы оказались смертельными. В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе добавили, что в тот день в учреждение доставили двоих пострадавших: один скончался, другого после лечения выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее рассказывали, что 18 октября в Северной столице под удар попал в том числе логистический центр Ozon. Сотрудников оперативно эвакуировали, никто не пострадал.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиСмертьСанкт-Петербург

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