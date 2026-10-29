В Санкт-Петербурге умер один из пострадавших при атаке БПЛА
В Санкт-Петербурге умер один из пяти пострадавших при атаке БПЛА, которая произошла еще 18 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По словам собеседника агентства, мужчина получил сильные ожоги, травмы оказались смертельными. В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе добавили, что в тот день в учреждение доставили двоих пострадавших: один скончался, другого после лечения выписали в удовлетворительном состоянии.
Ранее рассказывали, что 18 октября в Северной столице под удар попал в том числе логистический центр Ozon. Сотрудников оперативно эвакуировали, никто не пострадал.
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