В Санкт-Петербурге умер один из пострадавших при атаке БПЛА

По словам собеседника агентства, мужчина получил сильные ожоги, травмы оказались смертельными. В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе добавили, что в тот день в учреждение доставили двоих пострадавших: один скончался, другого после лечения выписали в удовлетворительном состоянии.



Ранее рассказывали, что 18 октября в Северной столице под удар попал в том числе логистический центр Ozon. Сотрудников оперативно эвакуировали, никто не пострадал.

