Варламов: Поезд Порошенко давно уехал

Илья Варламов: «Продавец-кассир – замечательная профессия. Востребованность ее говорит о том, что у нас растет бизнес. Но люди также прекрасно понимают, что это неперспективная профессия. Она доживает последние годы. Я был недавно в Нью-Йорке. Там есть магазин, где ты все берешь, выходишь, а с тебя все считывается автоматически, без касс», - рассказывает он НСН.

