Варламов: Поезд Порошенко давно уехал
Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин открыл железнодорожное сообщение в Крым
Президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Первый поезд следовал из Санкт-Петербурга.
Илья Варламов: «Мне кажется, во всей этой новости самое прекрасным был телемост с Владимиром Путиным, когда начальник поезда, который должен был отправиться из Петербурга, говорил торжественную речь в прямом эфире. И в этот момент за его спиной поезд тронулся и уехал в голубую даль. Мне кажется, это очень символично, что поезд уехал без начальника», - комментирует в эфире НСН Илья Варламов.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту увеличит долю туристов
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту увеличит долю туристов на полуострове, а в перспективе позволит оживить строительную отрасль и снизить цены на продукты, считают представители местных властей.
Илья Варламов: «Я не знаю, как железнодорожное сообщение отразится на числе туристов. Основная проблема с туризмом в Крыму в том, что он, к сожалению, не конкурентоспособен. В том числе, из-за санкций, под которыми он там находится», - говорит он в беседе с НСН.
Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний
Экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний за соглашения с «Газпромом» на прямую поставку газа из России с 2020 года.
Илья Варламов: «Петр Порошенко выступает в роли начальника того самого поезда — пока он говорил, поезд тронулся и ушел», - рассказывает он НСН.
Россия отменит роуминг с Белоруссией
Россия отменит роуминг с Белоруссией. Россияне смогут не оплачивать входящие вызовы, находясь в Белоруссии с сентября 2020 года.
Илья Варламов: «Понятная тенденция, сотовые операторы понимают, что проиграли войну мессенджерам и другим средствам связи, которые бесплатные или сильно дешевле», - говорит он в интервью НСН.
Кассиры стали самыми востребованными на рынке труда
Самой востребованной профессией в России стал продавец-кассир, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт труда. Второй и третьей по популярности профессиями стали повар и педагог профобучения и профобразования.
Илья Варламов: «Продавец-кассир – замечательная профессия. Востребованность ее говорит о том, что у нас растет бизнес. Но люди также прекрасно понимают, что это неперспективная профессия. Она доживает последние годы. Я был недавно в Нью-Йорке. Там есть магазин, где ты все берешь, выходишь, а с тебя все считывается автоматически, без касс», - рассказывает он НСН.
Врачи рассказали, сколько можно выпить алкоголя в Новогоднюю ночь
Медики рассказали, сколько алкоголя можно выпить в Новогоднюю ночь без вреда для здоровья. По их словам, это должен быть один бокал шампанского.
Илья Варламов: «Сколько можно выпить – вечный спор. Лучше не пить вообще», - подытоживает в эфире НСН Илья Варламов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.