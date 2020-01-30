В Совфеде рассказали, почему Россию снова вернули в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме. За возвращение отечественным парламентариям всех прав проголосовали 96 депутатов, 44 - выступили против, 7 - воздержались.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил НСН, что без России о ПАСЕ никто и не вспоминал.

«Считаю, что это вполне ординарное событие. А почему мы не должны участвовать в ПАСЕ? Мы не совершили никаких противоправных действий, чтобы нас лишали членства в Парламентской ассамблее. Мы настроены на конструктивную работу, и против того, чтобы использовать эту трибуну ради оголтелой критики России и нашей внешней и внутренней политики. Если ее не будет, мы готовы поддерживать все разумные инициативы ПАСЕ и участвовать активно в ее работе», - заявил парламентарий.