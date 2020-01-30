В Совфеде рассказали, почему Россию снова вернули в ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам считает, что без России ПАСЕ никому не интересна.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме. За возвращение отечественным парламентариям всех прав проголосовали 96 депутатов, 44 - выступили против, 7 - воздержались.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил НСН, что без России о ПАСЕ никто и не вспоминал.
«Считаю, что это вполне ординарное событие. А почему мы не должны участвовать в ПАСЕ? Мы не совершили никаких противоправных действий, чтобы нас лишали членства в Парламентской ассамблее. Мы настроены на конструктивную работу, и против того, чтобы использовать эту трибуну ради оголтелой критики России и нашей внешней и внутренней политики. Если ее не будет, мы готовы поддерживать все разумные инициативы ПАСЕ и участвовать активно в ее работе», - заявил парламентарий.
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членских взносов и объявила, что возобновит выплаты только после полного восстановления своих полномочий в организации.
«Я бы не стал говорить, что решение вернуть все полномочия России в ПАСЕ связано со взносами нашей страны. Просто Россия - важнейшая европейская страна и без нашего участия ценность этой организации резко падает», - уверен Владимир Джабаров.
Впрочем, решение вернуть полномочия России вызвало протест у делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Украинская делегация, в частности, заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.
«За те годы, что не было России в ПАСЕ, о ее работе никто не вспоминал, она потеряла всякий смысл и интерес. Ассамблея варилась в собственном соку, никаких интересных инициатив не было. ПАСЕ решила вернуть свой статус, вернув Россию», - считает Владимир Джабаров.
28 января вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы. Напомним, голосование по кандидатуре Толстого прошло в два тура, так как в первом он не набрал необходимого числа голосов.
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