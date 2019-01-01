Общество
Несколько десятков соединений и частей за участие в Минской операции были удостоены почетного наименования Минских.
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
3 июля00:55
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» Красная армия освободила Минск.
Несколько десятков соединений и частей за участие в Минской операции были удостоены почетного наименования Минских.
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ФОТО: flickr/DRs Kulturarvsprojekt
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