Общество

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

3 июля00:55

Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» Красная армия освободила Минск.

Несколько десятков соединений и частей за участие в Минской операции были удостоены почетного наименования Минских.

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ФОТО: flickr/DRs Kulturarvsprojekt
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