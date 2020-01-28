Поклонская пристыдила Зеленского напоминанием о деде-фронтовике
Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за его заявление о том, что к развязыванию Второй мировой войны привёл «сговор тоталитарных режимов», также позволивший «нацистам запустить смертоносный маховик холокоста». Результат сговора, по словам Зеленского, первыми почувствовали на себе Польша и польский народ.
«При всём моём уважении к Владимиру Зеленскому, но... что-то у него случился сдвиг по фазе», - написала Поклонская в «Инстаграме». Депутат Госдумы отметила, что до попытки списать Холокост на Советский Союз не додумались даже «выкормыши Майдана».
С Поклонской согласен глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он отметил, что такого «кощунственного бреда» не позволял себе даже предшественник Зеленского Пётр Порошенко, отмечает «Свободная пресса».
Поклонская со своей стороны напомнила, что дед Зеленского был командиром миномётного взвода и в 1944 году получил два ордена Красной звезды. «Вам перед дедом не стыдно?» - обратилась она к президенту Украины.
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