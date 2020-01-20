Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что информация о его назначении на другую должность не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА Новости. По информации источника, Кадыров заявил, что у него «нет и никогда не было интереса работать за пределами республики». Кроме того, по словам главы Чечни, ему «никогда не предлагали другую должность»,
Напомним, ранее в январе в СМИ появилась информация о том, что Рамзан Кадыров может покинуть пост главы Чечни в связи с переходом на другую работу.
Кроме того, на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, который на период своей «временной нетрудоспособности» иазначил исполняющим обязанности главы региона премьера Муслима Хучиева. Как заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, Кадыров проходит курс лечения, и это обычная практика, когда во время отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы возлагается на председателя правительства региона.
Ранее НСН писала, что глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о его отце – первом президенте республики Ахмате Кадырове.
«Я безгранично благодарен Президенту России Владимиру Путину за объективные и тёплые слова о моем дорогом ОТЦЕ», - написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» (орфография сохранена – НСН).
В своем посте глава Чечни заверил, что республика станет одним из передовых регионов России, которым сможет гордиться «лично Президент РФ и вся Россия».
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