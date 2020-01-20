Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что информация о его назначении на другую должность не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА Новости. По информации источника, Кадыров заявил, что у него «нет и никогда не было интереса работать за пределами республики». Кроме того, по словам главы Чечни, ему «никогда не предлагали другую должность»,

Напомним, ранее в январе в СМИ появилась информация о том, что Рамзан Кадыров может покинуть пост главы Чечни в связи с переходом на другую работу.

Кроме того, на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, который на период своей «временной нетрудоспособности» иазначил исполняющим обязанности главы региона премьера Муслима Хучиева. Как заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, Кадыров проходит курс лечения, и это обычная практика, когда во время отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы возлагается на председателя правительства региона.